Viral: Défano Holwijn haalt ruim 50 duizend euro op voor fonds van ongeneeslijke zieke Souf

Défano Holwijn (28) is een veelzijdige artiest. Hij is rapper, acteur, presentator en youtuber. Rond de start van de avondklok begon hij zijn eigen late night show op Instagram, FC Avondklok, om het thuisblijven leuker te maken. Hij ontvangt gasten via Instagram Live en gaat met hen in gesprek of geeft ze een podium om hun talent te laten zien. ‘Het is een soort virtueel buurthuis’, legde Holwijn uit in Het Parool. De liveshows zijn een hit. Dagelijks kijken er tienduizenden mensen.

De liveshow van woensdagavond was een bijzondere. Soufiane Elazizi is te gast. Souf vertelt dat hij een zeldzame, erfelijke spierziekte heeft, SCA Type 2. Hij heeft zijn vader, zusje en twee ooms verloren aan de ziekte. Door SCA Type 2 verslechtert de communicatie tussen de zenuwen en spieren. Souf legt in de liveshow uit dat hij moeite heeft om duidelijk te praten en dat hij loopt alsof hij dronken is. ‘Maar ik drink niet, gelukkig’, zegt hij lachend. Hoelang hij nog te leven heeft, weten de artsen niet. ‘Het kan nog een jaar duren, het kan nog 100 jaar duren’, legt hij uit. Souf vertelt over het fonds dat hij is begonnen, DoesSouf. ‘Ik wil geld inzamelen om, ook als ik er niet meer ben, mensen te kunnen helpen die ziek zijn of pech hebben in hun leven.’ Zijn levensmotto is: leef met de dag, morgen is niet beloofd. Dat drukt hij de kijkers op het hart: ‘Geniet van het leven’. In de liveshow wijst Défano Holwijn zijn kijkers op de donatiepagina van DoesSouf. Voor de uitzending stond de teller op zo’n tienduizend euro. Souf heeft als doel om 50.000 euro op te halen. Vlak na het gesprek in FC Avondklok staat het bedrag al op 13.000 euro. Vanaf dat moment komt er iedere minuut zo’n duizend euro bij. Holwijn is overdonderd door de snelheid van de donaties.

Een kwartiertje later nodigt hij Elazizi weer uit in de livestream. Souf is net zo overdonderd als Holwijn zelf. ‘Ik ken de kracht van FC Avondklok, maar dit had ik niet verwacht’, zegt Holwijn. Op het moment dat de doneeractie het streefbedrag van 50.000 euro aantikt, zijn de mannen er stil van.

Maar daar stopte het niet. Na de liveshow bleven de donaties binnenstromen. Donderdagochtend stond de teller op 100.000. ‘We hadden nooit durven dromen om zo veel geld op te halen’, schrijft het team van Elazizi in een update. ‘Souf heeft een mooie glimlach van zichzelf. Door jullie is deze glimlach nog groter geworden!’