2: Wat doe je als je iemand zegent? • Beluister de nieuwste podcast van Dick en Daniël Geloven Het Wel

Een podcast met koffiepraat, over kerk en christelijk geloven - aan de hand het reli-nieuws van deze week. Met Dick Schinkelshoek, chef geloof van het Nederlands Dagblad, en adjunct-hoofdredacteur Daniël Gillissen. Elke vrijdag komt er een nieuwe aflevering online. Beluister hieronder of via je favoriete streamingsdienst.

2# Wat doe je als je iemand zegent? (05-02-2021)

In deze Maand van de Bijbel houden we de kinderbijbels tegen het licht. Hoe kies je uit negenhonderd verschillende bijbels het juiste exemplaar? Dick en Daniël hebben zo hun voorkeur. De nieuwjaarszegen die Theoloog des Vaderlands Almatine Leene begin 2021 uitsprak over Nederland... er is een heuse zegendiscussie over losgebarsten. Het land zegenen, kan dat zomaar wel? Dick analyseert de verschillende zegens in de Bijbel en geeft het antwoord. En Britse christenen hebben weer iets leuks: ChatPray. Appen en bidden ineen. Krijgt WhatsApp een serieuze concurrent?





1# Is het eeuwig leven saai? (29-01-2021)

Uit een groot onderzoek naar de invloed van corona op het geloof blijkt dat Spanjaarden veel religieuzer zijn geworden door de crisis. Bij Nederlanders is nauwelijks effect zichtbaar. Hoe komt dat? Dominees willen voorrang bij de vaccinatie, onzin toch? Het is de Maand van de Bijbel: wat te doen met het protestantse schuldgevoel dat je te weinig in de Bijbel leest? En wie haalt een half miljoen euro binnen voor het bewijs dat er leven na dit leven is?