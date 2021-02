Viral: Een advocaat zit als kat in de virtuele rechtbank

Vanwege de beperkingen en social distancing vanwege COVID-19 heeft het gebruik van video-vergaderen een enorme vlucht genomen. Teams, Zoom, Skype en andere videoplatforms horen ondertussen bij het dagelijkse gereedschap van bedrijven en onderwijsinstellingen. Het legt de platforms geen windeieren. Maar het gaat niet altijd goed met het gebruik.

Kijk, er zitten leuke speeltjes in de software ingebouwd om toch de tijd wat te doden. Een bekende functie is om jezelf een andere virtuele achtergrond te geven waardoor je jezelf in iedere willekeurige omgeving kunt planten. Steeds vaker worden ook andere leuke speeltjes toegevoegd die bekend zijn van bijvoorbeeld SnapChat en TikTok. Die grossieren namelijk in filtertjes die superleuke effecten kunnen geven. Alleen, soms wordt die functie onbedoeld aangezet. Tijdens een teamvergadering kan het voor wat hilariteit zorgen of voor de nodige afleiding in anders veel te saaie meetings.

Het kan ook op ongelukkiger momenten gebeuren. Het overkwam een paar maanden terug ook een Italiaanse priester tijdens het opdragen van de mis die hij wilde livestreamen. Zijn filter liet random een ander filter zien, waardoor hij van bokser in piloot en weer in tovenaar veranderde. Dan krijgt zo’n mis toch een heel ander gevoel, moet ik je eerlijk zeggen.

Deze week was het de beurt aan een Texaanse advocaat. Rod Ponton moest acte de présence geven in een virtuele rechtszitting. Roy Ferguson, rechter in de zaak, deelde een opname van hoe het gesprek ging. ‘Ik ben er hoor’, zo zegt een sprekende kat met de stem van Rod. ‘Ik ben geen kat!’, zo verzekert hij. ‘Dat kan ik zien ja’, zo reageert de rechter, die opvallend ernstig blijft kijken. Misschien is het wel de eerste zaak waarbij een virtuele kat officieel opwachting maakt in een formele rechtszaak. De advocaat blijft ernstig proberen zijn plicht te vervullen, maar het filmpje is bijzonder hilarisch om te bekijken. Het is ondertussen alleen al op Twitter meer dan 28 miljoen keer bekeken.

Dit voorbeeld is wel aanleiding om een tip mee te geven voor je volgende serieuze videomeeting: check van tevoren je videosettings en kijk of er niet onbedoeld hilarische of ongepaste filters aanstaan. Zeker als ook kinderen gebruik maken van je computer.

“I’m here live, I’m not a cat,” says lawyer after Zoom filter mishap



“I can see that,” responds judge pic.twitter.com/HclKlAUwbM — Lawrence Hurley (@lawrencehurley) February 9, 2021