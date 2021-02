Vanavond op televisie: De neergang van Trump

Zijn haters zijn blij van hem af te zijn. Zijn fans vinden dat hij nog niet genoeg kans kreeg. Het lijkt een onmogelijke opgave om een portret te maken van de man die zowel het meest beroemd als het meest berucht is. Toch doet de BBC-docu The Trump Show een poging om bij beide partijen herkenning te oogsten.

Vorig jaar nam de VPRO vier uur de tijd voor de vierdelige serie Hillary van Nanette Burnstein. Trump krijgt precies evenveel aandacht. Vanavond staat het laatste uur op het programma, over de finale van zijn presidentschap. Waar Burnstein in de val trapte om Clinton eenzijdig te belichten, daar laat Rob Coldstream in The Trump Show wel voor- en tegenstanders aan het woord. Niet alleen voormalig adviseurs die nu minder positief over hem denken, maar ook zij die hem tot het einde toe bijstonden, zoals Rudy Giuliani. Zijn pastor, Darrell Scott, mag Trump zelfs citeren uit een telefoongesprek dat hij vier dagen na de verkiezingen met de verliezende president had: ‘Ik kan wel tegen mijn verlies, maar ik kan niet tegen bedrog.’





Zo zullen fans blijven volhouden dat Trump niet echt verloor, terwijl fans van Biden nooit oneerlijke verkiezingen zouden toegeven. Hoewel de docu deze kwestie aan de interpretatie van de kijkers overlaat, overheerst op sommige punten toch een uitgesproken visie. Zo toont Coldstream wel de laatste persconferentie waarin de president een kritische journalist kribbig terechtwees, maar niet zijn afscheidsrede, waarin Trump de goede resultaten van zijn vier jaar leiderschap benadrukte. Dat hij zichzelf de complimenten toebedeelde, zou niets afdoen aan een poging om hem als narcistische hork te belichten, maar aandacht voor zijn successen zou wel een evenwichtiger beeld van Trumps politieke erfenis schetsen.

Op het einde komt Biden als een Deus ex machina op de proppen, alsof hij een soort verlosser van Amerika zou zijn. Over Biden kun je ook een vier uur lange film maken waaruit blijkt dat zijn vermeende corruptie en hypocrisie weinig overtuigen als ‘het fatsoen terug in het Witte Huis’. Het begint er steeds meer op te lijken dat integriteit geen wachtwoord meer is voor een van ‘s werelds belangrijkste posities.

Al met al lijkt het erop dat The Trump Show het ultieme imago presenteert waarmee de 45ste president van de VS de geschiedenisboekjes ingaat: de man die de Amerikaanse politiek tot realityshow maakte. De man die corona overwon, maar volgens velen niet serieus genoeg nam. De man die de rellen op het Capitool zou hebben geïnstigeerd, hoewel het bewijs daarvan minstens zo dun is als dat voor de vermeende verkiezingsfraude.

2doc: The Trump Show: Neergang, vpro, npo 2, 22.40-23.30 uur