Actie voor dakloze Paul

Een actie via sociale media voorziet de dakloze Paul van warme nachten. Ondernemer Marnix Geus plaatste afgelopen weekend een oproep op LinkedIn. 'Dit is Paul. Paul is al jaren #dakloos', schrijft Geus bij een foto van een man.

Geus legt uit hoe Paul de afgelopen nacht had geslapen in een portiek in de Beethovenstraat, in Amsterdam. 'Ik liep 'm vanmorgen weer tegen het lijf. Hij herkent mij niet, maar ik hem wel. Voor dit weekend heb ik een kamer in Hotel Flipper in de Rivierenbuurt voor hem geboekt. 28 euro per nacht. Daar verblijft hij wel vaker met wat steun van de mensen die hij op straat aanspreekt. Maar de meesten lopen door. "Sorry" is het woord dat hij honderd keer op een dag hoort.'

Deze dagen zijn voor daklozen in Nederland extra zwaar, met de lage temperaturen en de sneeuwval. 'Waar wij ons verheugen op sneeuwballen gooien en sleetje trekken, heeft Paul andere dingen aan zijn hoofd', schrijft Geus. 'In hotel Flipper kun je vanaf 14.00 uur inchecken. Dan kan hij lekker warm douchen en is hij van de straat. En je kunt er natuurlijk ook eten laten bezorgen. Of een kaartje aan hem schrijven. Zullen we Paul met z’n allen even uit de kou halen deze week?'

Geus plaatste een Tikkie bij de oproep, waar mensen een bedrag konden achterlaten. Wat hij niet had verwacht, was dat het bericht viral ging.

De Tikkie ging snel over het maximaal aantal betalingen heen, dus moest Geus telkens weer een nieuwe Tikkie plaatsen. 'Hartverwarmend zoveel reacties, lieve mensen', schrijft Geus bij een van de Tikkies.

Op maandag plaatste Geus een update: 'Paul checked into Hotel Flipper! Hij is heel blij, ik zie hem morgenochtend. Hij weet nu dat hij de hele week kan blijven, dus bel gerust met het hotel als je hem een maaltijd wilt bezorgen, een prepaidtelefoon voor hem wilt regelen of een kaartje wilt sturen.'

In de reacties is men vol lof over de actie, maar ziet men ook dat het om een groter probleem gaat. Zo worden er ook oproepen geplaatst voor andere daklozen.

Hanneke van Ginkel bijvoorbeeld vraagt geld voor de 'goedgemutste Dimitri' die woensdag geopereerd wordt aan een buikhernia: 'Hij redt zich normaal gesproken wel en vraagt niet snel om hulp, maar nu zag ik de paniek in zijn ogen.'

Jasper Folmer schrijft in de reacties: 'Paul staat mijns inziens symbool voor iets groters waardoor een steeds grotere groep mensen buiten de boot valt.'

