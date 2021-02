Directiemededeling: Door winterse weer ondervindt bezorging van krant aanhoudende problemen

Geachte abonnee. Door de winterse omstandigheden ondervindt de bezorging van uw krant aanhoudende problemen. Afgelopen maandag kon de krant helemaal niet worden verspreid, en om die reden is deze ook niet gedrukt, een unicum. Dinsdag, gisteren, is de krant wel in veel brievenbussen gevallen, maar niet zelden pas later op de ochtend. In een aantal gevallen kon de krant tot onze spijt niet worden bezorgd.

Het distributiebedrijf dat alle ochtendkranten en dus ook het Nederlands Dagblad verspreidt, meldt met name problemen in Oost Nederland (grofweg rond de lijn Hattem-Arnhem). Verder worden helaas enkele ongelukken met bezorgers gerapporteerd. Ook de komende dagen zal naar verwachting de bezorging niet zijn zoals u gewend bent. Van lokale distributeurs wordt gevraagd risico’s goed in te schatten alvorens bezorgers in de koude donkerte op pad te sturen. Zelf sluiten we de krant ‘s avonds een uur eerder om het ND vroeger te kunnen uitrijden vanaf de drukker en zo de bezorger meer speling te geven. Wij vragen uw begrip voor de tijdelijk niet-optimale dienstverlening.

De komende dagen is de digitale versie van het Nederlands Dagblad zonder inloggen te lezen via onze website. Ga hiervoor naar nd.nl/reader. Mocht u een bezorgprobleem willen melden, mail dan naar: service@nd.nl..

Directie Nederlands Dagblad