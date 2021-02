Conflict bij L1 naar Ondernemingskamer

Maastricht

De raad van commissarissen van de regionale omroep L1 in Maastricht heeft de Ondernemingskamer in Amsterdam gevraagd de gang van zaken binnen de regionale omroep in Maastricht te onderzoeken. De omroep heeft al maanden te maken met een slepend conflict tussen de redactie en directeur Peter Elbers. De redactie heeft het vertrouwen in de directeur verloren. De raad vraagt de Ondernemingskamer voorzieningen te treffen die de organisatie in rustiger vaarwater brengen. Dat zeggen bronnen rond de omroep. De raad vraagt de Kamer daarnaast een of meer onafhankelijke functionarissen te benoemen die werken aan een oplossing van het conflict. <