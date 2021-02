Vanavond op televisie: De erfenis van Jules de Corte

Zoals de naam van de aflevering – De vader en de zoon – al doet vermoeden, cirkelt deze aflevering rond het vaderschap van Jules de Corte en dan met name de relatie die hij had met zijn zoon Ernst, vierde in een rij van zes kinderen. Hoewel De Corte niet een vader als andere vaders was door zijn blindheid, ervoer Ernst wel geborgenheid als hij bij zijn vader op schoot zat en er soms zelfs een liedje voor hem werd gezongen. Dat compenseerde het gemis van stoeien. Wat echter een pijnlijke breuk veroorzaakte in de vader-zoonrelatie was de scheiding van Ernsts ouders toen hij jaar of 8 was. Zelf omschrijft hij het als een vechtscheiding. Zijn vader was ‘zomaar weggegaan en daarna geen vader meer geweest’. Het levert een gevoel van boosheid op. Jarenlang kon de zoon niks met de liedjes van zijn vader, wilde hij zelfs niks met hem te maken hebben.





Tussen deze interviewfragmenten door wordt geschetst wie De Corte verder was. Op jonge leeftijd blind geworden, groeide hij op bij de monniken in Grave. Hoewel de jonge Jules discipline en kennis opdeed, was er een schrijnend tekort aan genegenheid. De wereld opende zich pas toen in 1944 Grave al werd bevrijd en de militairen ingekwartierd werden in het klooster waar De Corte, inmiddels een jonge twintiger, woonde. Daar leerde hij de jazz kennen en begon zijn carrière als zanger en pianist. Hij zou uiteindelijk meer dan 3000 liedjes componeren, die voornamelijk in mineur werden geschreven. Zorgvuldig geconstrueerde zinnen, die uiterst zacht gezongen en gespeeld werden. Ergens in de documentaire valt zelfs het woord ‘vergeestelijking’. Het was zo licht, dat je je afvroeg of het nog wel een mens was die de toetsen beroerde. Het levert liedjes op als ‘Bruidspaar’ over een jong stel dat moet trouwen van de kerk, terwijl de kerkgangers verder niet meeleven, maar zich vroom verschansen achter hun ‘spijkerhard geloof’ en ‘Romeo en Julio’, het eerste Nederlandse liedje over een homoseksuele relatie. Het toont iets van de steeds moeizamere relatie die De Corte had met de kerk waarin hij was opgegroeid.

Uiteindelijk zullen vader en zoon elkaar weer vinden in de muziek. Opeens komen de liedjes alsnog binnen bij Ernst. Tot zijn spijt is er weinig tijd om te genieten van de verzoening, omdat zijn vader kort erna overlijdt. Het gemis is van zijn gezicht af te lezen. Wel draagt hij de erfenis met zich mee, door als muzikant zelf de liedjes van zijn vader alsnog ten gehore te brengen.

