Carnaval staat niet op de liturgische kalender van de Katholieke Kerk. Toch reiken de wortels van het populaire volksfeest tot in de Middeleeuwen. In de van oorsprong katholieke gebieden springt men jaarlijks even uit de band voor de bezinning begint. In samenwerking met L1 en Omroep Brabant zendt KRO-NCRV deze week ter voorbereiding de vijfdelige serie Carnavalshart uit.

Het circus Jeroen Bosch barst traditioneel los op de vooravond van de vastentijd, in Nederland in het oosten en vooral in het zuiden. Het woord carnaval is onlosmakelijk verbonden met het vasten erna: het Latijnse 'carne vale' betekent 'vlees vaarwel'. In deze tijd van secularisatie lijken de drie dolle dagen van Vastenavond belangrijker dan de Veertigdagentijd die erop volgt. Voor hartstochtelijke carnavalisten is het niettemin jammer als het feest niet door kan gaan. Vorig jaar gooide het stormachtige weer roet in het eten. Dan maar in de beschutting van de cafés, dachten velen, zich onbewust van het rondwarende coronavirus. Na deze slechte ervaring stellen alle carnavalsverenigingen zich dit jaar voorzichtiger o..

