Superbowl: reclames, muziek en American football

Afgelopen zondag werd in Tampa, Florida, de Super Bowl gespeeld. De kampioenswedstrijd van het American football-seizoen dat begon in 2020. De Tampa Bay Buccaneers wonnen overtuigend van de Kansas City Chiefs. Prachtig, maar op sociale media vooral aandacht voor niet-sportieve elementen. Zoals de extra lange, speciale reclames en het muzikale intermezzo. Nederlandse sportfans die de finale wilden zien, moesten lang opblijven. De uitzending begon pas na middernacht Nederlandse tijd. Toen de rest van Nederland op maandag ontwaakte, hadden de Buccaneers duidelijk gewonnen. De online schijnwerpers stonden nog afgesteld op één sportieve naam: Tom Brady, de quarterback (spelverdeler) van Tampa. Brady heeft de Super Bowl nu zeven keer gewonnen, vaker dan welke club dan ook.

Commercieel is de Super Bowl een wedstrijd op zich. Er zijn 45 minuten aan televisiereclames te verdelen, en de vraag is: welke reclames blijven na afloop hangen? Dertig seconden televisiereclame kostte dit jaar ongeveer 5,5 miljoen dollar. De uitzending trekt steevast honderd miljoen Amerikaanse televisiekijkers. Een duidelijke winnaar dit jaar was Toyota’s feelgood-reclame over ‘hoop en kracht in ieder van ons’, met in de hoofdrol paralympisch zwemkampioene Jessica Long. Die reclame bracht in een minuut haar levensverhaal in beeld. Long is geboren in Siberië en werd als 1-jarige geadopteerd door een Amerikaans echtpaar. Toen ze slechts achttien maanden oud was, moesten haar onderbenen worden geamputeerd. Als tiener zwom ze wedstrijden en nu is ze één van de succesvolste paralympiërs ooit. ‘Het wordt misschien niet makkelijk, maar het wordt geweldig’, zei haar moeder toen ze voor het eerst werd gebeld over Jessica.

Muzikaal waren alle ogen gericht op de Canadese artiest The Weeknd. Hij mocht dit jaar het concert halverwege de wedstrijd voor z’n rekening nemen, het moment waarop de meeste kijkers inschakelen. De meningen over die show waren verdeeld. De muziekkeuze werd enthousiast ontvangen, maar als geheel kreeg het optreden lauwe reacties. Sommige twitteraars vonden het niet memorabel genoeg en deelden als schrale troost een oud optreden van Beyoncé, Bruno Mars en Coldplay. Eén beeld van The Weeknd werd wél veel gedeeld. The Weeknd rent op dat duizelingwekkende beeld in een doolhof rond, op zoek naar de uitgang. Mensen bedenken daar nu hun eigen teksten bij, zoals: ‘Ik, wegrennend van mijn problemen’ en ‘ik, op zoek naar het juiste klaslokaal’.

