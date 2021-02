Zingen over de lockdown

Het is voor de Engelse familie Marsh een bekend recept geworden in de coronapandemie: van bekende nummers een coronaversie maken. Zo maakten ze van 'One Day More' uit de film Les Miserables en 'Under Pressure' van Queen en David Bowie met het hele gezin corona-parodieën. Het leverde ze duizenden abonnees op YouTube op. Deze keer kwamen ze met een nieuwe versie van 'Total Eclipse of the Heart', bekend door de uitvoering van Bonnie Tyler.

‘Third lockdown, 2021 and it’s a little bit lonely. No-one’s ever coming round’, beschrijven ze de situatie waar een groot deel van de wereld in zit. Met z’n zessen op een rijtje zingt de familie dat het moeilijk is om de dagen nog uit elkaar te houden, dat het voelt alsof we net aan het begin staan en de kleren steeds strakker gaan zitten. Het is allemaal de opmaat naar het iconische refrein. ‘Once upon a time we could travel abroad now we barely get in the car. There is nothing we can do, we’re totally fixed where we are.’ Tijdens het instrumentale tussenstuk pakken de vier oudste gezinsleden verveeld hun telefoon erbij, terwijl de twee jongsten op de muziek dansen. Ze worden tot de orde geroepen. De wisselwerking tussen ouders en kinderen komt nog verder aan bod als de kinderen zingen: ‘Together we have flouted all our parents’ red lines.’ De ouders reageren: ‘We’re physically older but in mental decline.’

Volgens vader Ben Marsh is het nummer succesvol omdat het voor veel mensen herkenbaar is. ‘Wij zingen over wat zich bij veel mensen opstapelt als irritaties. Bijvoorbeeld dat de inkt van de printer op is en het moeilijk is om positieve dingen te blijven doen zoals sport en gezond eten’, zegt Marsh tegen KentOnline. ‘Met dit soort projecten bezig zijn – de woorden, de muziek en de humor – zorgen voor een lach op ons gezicht. Zolang anderen er ook blij van worden, delen we het graag.’

Het filmpje is na een paar dagen meer dan 750.000 keer bekeken en krijgt veel reacties. ‘Aangrijpend en grappig tegelijkertijd, dat is een prestatie. Goed gedaan’, reageert Andrew Long. Hij vervolgt: ‘Jullie zingen het allemaal zo knap, iedereen zet zich echt in. Jullie video’s zijn een hoogtepunt in de lockdown.’

Youtuber zhd is eveneens onder de indruk van de familie. ‘Hoe krijgen jullie ooit de kinderen samen met de ouders om dit te doen?’ Patricia Bermingham ziet dat de gezinsleden zich tijdens de lockdown hebben ontwikkeld. ‘Grappig om te zien hoe jullie zijn gegroeid, in lengte en zelfvertrouwen.’

