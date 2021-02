Gedogen sloeg wonden

In de documentaire Het Gedoogdrama reconstrueert interviewer Frénk van der Linden de totstandkoming van het kabinet-Rutte I. In de deftige Haagse sociëteit De Witte spreekt hij uitvoerig met nauw betrokkenen over de manier waarop Rutte, Wilders en CDA-leider Maxime Verhagen de coalitie aangingen en waarop hun kabinet regeerde. Een van de bekendste figuren uit die tijd, CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier, is vanaf het begin tegen samenwerking met de PVV. Pikant is dat informateur Ruud Lubbers, van CDA-huize, CDA, VVD en PVV snel om tafel zet, ook al heeft het CDA flink verloren.

Dan blijkt dat een constructie met de PVV buiten de regering, maar als gedoogpartner, mogelijk was. ‘Lubbers had iets bedacht, waarvan hij zelf schrok toen het bleek te kunnen’, zo vat Van der Linden de zaak samen en Ferrier bevestigt dat. Medeonderhandelaar namens het CDA, Ab Klink, legt vervolgens een bom onder de formatie. Hij wil niet verder onderhandelen met de PVV. Oud-PVV'er Hero Brinkman noemt hem nu ‘een verrader’. ‘Achterbaksheid in optima forma’, stelt hij, omdat Klink tijdens de onderhandelingen niets van zijn twijfel zou hebben laten blijken. In het CDA lopen de emoties hoog op als Ferrier en collega Ad Koppejan zich achter Klink scharen. De druk op hen om hun zetels op te geven wordt hoog opgeschroefd, maar ze blijven zitten. Als Wilders de onderhandelingen afbreekt lijken ze de strijd gewonnen te hebben. Dan stapt Ab Klink toch op als Kamerlid en al snel vinden CDA, VVD en PVV elkaar alsnog. Er volgt een historisch en emotioneel CDA-congres in de Rijnhal in Arnhem waar de CDA-leden instemmen met de regeringscoalitie. Eenmaal aan de slag bleek het een moeizaam avontuur. Met name minister Gerd Leers van Asiel en Immigratie, lag vaak in de clinch met gedoger Wilders. Opvallend is dat Leers vertelt dat Ruud Lubbers, die als informateur aan de basis stond van het kabinet, er meerdere malen bij hem op aangedrongen heeft het kabinet op te blazen. Leers weigerde dat, maar heeft er achteraf spijt van. Intussen probeert Ferrier in de fractie haar dissidente geluid te blijven laten horen, maar ze stemt wel in met alle besluiten van het kabinet. Toen het kabinet in 2012 viel had ze een gevoel van ‘opluchting en bevrijding’. Het Gedoogdrama is een buitengewoon boeiende reconstructie met de hoofdrolspelers van toen, die laat zien dat de wonden van toen nog steeds niet geheeld zijn bij diverse hoofdrolspelers.

2doc: Het Gedoogdrama,

bnnvara, npo 2, 20.25-21.30 uur