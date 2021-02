Camerabewaking op redactie L1 geschrapt

Maastricht

Directeur Peter Elbers heeft de omstreden voorgenomen camerabewaking van de redactie van de regionale omroep L1 in Maastricht ingetrokken. De maatregel werd genoemd in het voorgestelde privacyreglement waarbij verborgen camera’s konden worden opgehangen op de redactie en hij bij ‘zwaarwegende redenen’ vertrouwelijke mails van journalisten, leden van de ondernemingsraad en de bedrijfsarts zou kunnen bekijken. Een voorstel dat bij de hoofdredactie en het personeel van de omroep tot grote woede leidde. In een brief aan de ondernemingsraad reageert Elbers naar eigen zeggen ‘op de commotie die is ontstaan'. ‘Ik hecht eraan expliciet te herhalen dat het nooit de bedoeling is geweest om de journalistieke bronbescherming aan te tasten, dan wel om te tornen aan de vertrouwelijkheid van de communicatie van or-leden onderling en aan het beroepsgeheim van bedrijfsartsen.' De hoofdredactie van L1 vindt dat Elbers met zijn plannen de Limburgse publieke omroep grote reputatieschade heeft berokkend. In de Tweede Kamer en Provinciale Staten van Limburg zijn vragen gesteld over de situatie bij de omroep. <