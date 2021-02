Of Ongehoord en Zwart iets toevoegen is de vraag

Hilversum

De verschillen tussen Omroep Zwart en Omroep Ongehoord zijn groot. Omroep Ongehoord, opgericht in november 2019, is vooral op Twitter aanwezig en actief, met 33.500 volgers. Omroep Zwart, opgericht in september 2020, daarentegen moet het juist hebben van Instagram, met een kleine 100.000 volgers.

Ongehoord spreekt op zijn website van: ‘Een ongehoord geluid laten horen. We willen wat veranderen aan het eenzijdige geluid van de NPO.’

Zwart daarentegen heeft het over bruggen bouwen en wil dat verschillende culturen en kleuren samenkomen, maar spreekt net als Ongehoord van ‘een ander geluid laten horen’.

Zwart geeft aan dat er te weinig mensen van kleur in de media te zien zijn. Ongehoord ziet vooral te weinig verscheidenheid in inhoud in Hilversum.

Mark Deuze, hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, ziet echter ook overeenkomsten: ‘Beide omroepen vertegenwoordigen een groep mensen die zich niet gezien of gehoord voelt. Ze willen hun eigen groep terugzien op tv, ze menen die te missen.’ Wat de omroepen nog meer gemeenschappelijk hebben is media-aandacht. Beide omroepen hebben markante personen als frontmannen, wat de nodige publiciteit oplevert. Bij Ongehoord is voormalig oorlogsverslaggever Arnold Karskens voorzitter, terwijl bij Zwart rapper Akwasi oprichter en publiek gezicht is. Beide mannen zijn het afgelopen jaar nogal in opspraak geweest. Karskens is verweten het niet zo nauw met de waarheid te nemen, terwijl Akwasi negatieve roem vergaarde door zijn rol bij de Black Lives Matter-protesten.

Beide omroepen zijn tot op de dag van vandaag druk met online ledenwerving, om zo groot en dus zo invloedrijk mogelijk te worden. Deuze verwacht echter dat geen van beide omroepen écht wat zal bereiken: ‘Ze vertegenwoordigen uiteindelijk slechts een abonneebestand van een slechtlopend tijdschrift, een gemiddelde vlogger haalt meer views op YouTube. Een groep van, zeg, drie miljoen mensen, dat zou een verandering teweeg brengen. Het is mogelijk dat ze, als ze toegelaten worden, mooie dingen gaan maken, maar ik heb daar tot nu toe weinig van gezien.’

doelgroep

De doelgroep van beide omroepen lijkt wezenlijk anders. Naomi (24) is lid van Omroep Zwart omdat ze zich erg herkent in de missie van de omroep. ‘Vroeger had ik niemand met wie ik me op tv kan identificeren. En nog steeds zijn dat weinig mensen. Daarnaast vind ik het gewoon heel vet dat er eens een nieuwe omroep komt met een nieuw geluid en andere beweegredenen.’

Rowan (18) sympathiseert juist met Omroep Ongehoord: ‘Ongehoord heeft de visie om de liberale linkse media wat meer recht te trekken en te komen met een rechts geluid. Je ziet in de journalistiek dat er een linkse invloed is. Ongehoord lost die gebrekkige vertegenwoordiging deels op.’

Deuze stelt echter dat beide omroepen niet gemaakt zijn voor een doelgroep maar vanuit het perspectief van de makers. ‘Ze hebben de omroepen gecreëerd met de gedachte: “Mensen als ik zitten hierop te wachten”, niet: “Wie zit hierop te wachten.” Ik begrijp ook niet waarom ze een omroep beginnen, op tv willen. Waarom houden ze het niet bij online, daar liggen veel meer kansen. Televisie is immers voor de ouden van dagen.’

De omroepen zijn nog niet binnen. Het Commissariaat voor de Media telt vanaf halverwege januari de ledenaantallen en voert steekproeven ter controle uit. Begin maart krijgen de omroepen te horen of ze de drempel gehaald hebben. Vervolgens neemt de minister van Media voor 1 augustus een besluit, op basis van adviezen van het Commissariaat, de Raad voor Cultuur en de NPO. ‘Het zou best goed kunnen dat ze een licentie krijgen', schat Deuze in. ‘We moeten het nog maar zien.' <