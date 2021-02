Film zonder happy end

De speelfilm over de ramp met de Russische onderzeeër Koersk is spannend en appelleert aan gevoel voor gerechtigheid. Maar die komt er niet. Het witte doek des levens bedekt een bad guy in wording: Vladimir Putin.

De verhaallijn van Kursk is grofweg dezelfde als die van de ramp met de Russische onderzeeboot Koersk, ofwel de K-141. Het nucleair aangedreven schip in kwestie was zo groot als twee jumbojets, vier verdiepingen hoog, 160 meter lang en 23.000 ton zwaar, voorzien van twee rompen en negen comparti­menten, gescheiden door brand- en lekveilige tussenschotten, 24 raketten en enkele atoomtorpedo’s.

De ‘Koersk’ nam deel aan een oefening in de Barentszzee. De chemische brandstof in een torpedo ontvlamde voor lancering; de explosie om 11.28 uur, op zaterdag 12 augustus 2000, werd twee minuten later gevolgd door de ontploffing van al het wapentuig aan boord. 95 bemanningsleden waren meteen dood, de 23 overigen verzamelden zich..

