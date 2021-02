Luister naar de podcast Deze Week: Wandel-app biedt troost in dieptepunt crisis

Deze week gaat het over een langere lockdown, psychische problemen bij jongeren en een steeds luider klinkende vraag of de middelen tegen de corona pandemie niet erger zijn dan de kwaal. Dat was week 5, misschien wel het mentale dieptepunt tot nu toe in de crisis.

Cocky, Kaat en Kuijper gaan op zoek naar wat hen staande houdt. Voor Kuijper is dat de deze week meest gedownloade app: wandelhulp Ommetje.

Beluister de podcast via jouw favoriete podcast-app.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .