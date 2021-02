Viral: Ali B rapt voor de politie over nieuw RAPP softwaresysteem

‘“Eindelijk is ons nieuwe RAPP software systeem af! Hoe zullen we dit vieren?” Politie marketeer: met een RAPPer? Ali: [emoji met dollartekens in de ogen]’, zo deelde Bram Kanstein de interne promotievideo van de politie. Voor die bewuste video strikte de Nationale Politie rappers Ali B en Brownie Dutch. Met politie-stockfoto’s en wat ongemakkelijk dansende agenten op de achtergrond leggen de mannen in de rap uit wat het nieuwe systeem gaat doen en danken ze de medewerkers voor hun inzet.

En wat houdt dat systeem in? Minder papierwerk en alles digitaal, volgens de rap: ‘Voor elk nieuw probleem hebben we een nieuw systeem. Daarom kunnen mensen niet meer om het nieuwste heen.’ En: ‘Weg met je schrijfblok, straight naar de pc. Alles digitaal..

