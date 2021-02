Geen veters strikken

Nike GO Flye Ease (beeld twitter / front office sports)

Het is misschien wel het eerste diploma dat je hebt gekregen: een veterdiploma. Maar wat nu als je niet in staat bent om zelf je schoenen te strikken of vast te zetten met klittenband?

In 2012 legde Matthew Walzer (@matthewwalzer24) een vraag voor aan het team van Nike. Hij is ondertussen bekend als de schrijver van de #NikeLetter. Matthew is een tiener die lijdt aan een vorm van hersenverlamming. Maar hij wilde graag sportschoenen hebben voor mensen met een beperking, zoals hijzelf, die moeite hebben om veters te strikken. Bij Nike zijn ze serieus op de vraag ingegaan en zijn ze, samen met de tiener, aan de slag gegaan om een oplossing uit te denken.

Deze week kwam het sportmerk met de onthulling: de Nike FlyEase schoen. Je kan eenvoudig ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .