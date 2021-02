Wandelen voor je brein

De COVID-19-pandemie heeft een herleving van het wandelen in gang gezet. In Kruispunt vertellen fervente wandelaars wat het lopen hun brengt: rust in het hoofd, inspiratie en vooral: een gezond leven.

Singer-songwriter Tim Knol leefde na zijn doorbraak in de muziekwereld twaalf jaar in een levensstijl van 'rock-'n-roll', vertelt hij in het programma. Hij dronk veel, leefde tijdens zijn tournees op snacks van het tankstation en kwam in korte tijd kilo's aan. Toen hij 120 kilo woog, merkte hij wat die manier van leven met hem deed: hij voelde zich mentaal slecht, was kortademig en kreeg uitval in zijn vingers.

Tim doet zijn verhaal terwijl zijn stem op de achtergrond zingt: 'I was traveling at the speed of sound, but now I'm light years better.' De verandering die hij doormaakte, is indrukwekkend. Op advies van zijn arts ging de artiest dagelijks wandelen. Inmiddels legt hij tien kilometer per dag af. Hij viel..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .