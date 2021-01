Het is niet moeilijk je voor te stellen dat een levensbedreigend ziek kind het leven van een heel gezin op z’n kop zet. Maar in de film My Sister's Keeper is het drama dan nog niet compleet.

Hoever ga je in de behandeling van een levensbedreigend ziek kind nu er medisch gezien steeds meer mogelijk is? Jodi Picoult schreef er in 2004 de bestseller My Sister’s Keeper over, in 2009 verfilmd door Nick Cassavetes (The Notebook). Aan het verhaal over het gezin Fitzgerald is een laag toegevoegd die nog een stapje verdergaat dan alleen het hebben van een ziek kind. Toen de Fitzgeralds hoorden dat hun dochter Kate leukemie had en zowel zijzelf als hun zoon Jesse geen genetische match zijn als het gaat om het doneren van bloed en beenmerg, besloten ze via ivf een derde kind te krijgen dat wél dezelfde genetische eigenschappen heeft om Kate te kunnen helpen.

De film zoomt in op het moment dat deze ‘designerbaby’..

