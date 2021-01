Bridgerton meest gezien op Netflix

De kostuumserie Bridgerton is de meest bekeken serie sinds de oprichting van de streamingdienst Netflix. In de 28 dagen dat de serie nu online staat, zouden 82 miljoen huishoudens hebben gekeken.

Los Gatos

Het romantische kostuumdrama van Shonda Rhimes, gebaseerd op de romans van Julia Quinn, zou bovendien in 83 landen op de eerste plek van de Netflixranglijst zijn beland. Dat maakte Netflix donderdag bekend.

Het vorige Netflixrecord van populairste serie in de eerste 28 dagen was de fantasyserie The Witcher, die volgens de streamingdienst door 76 miljoen huishoudens is bekeken.

Een kanttekening bij de cijfers van Netflix is dat ze niet kunnen worden gecontroleerd. Netflix houdt gegevens over kijkgewoonten en -cijfers meestal voor zich, behalve als er een succes te vieren is. Wat bekend is, is dat de streamingdienst iemand meetelt als kijker als die twee onafgebroken minuten heeft gekeken. Dus mensen die halverwege of na de eerste a..

