'Iedereen is eenzaam'

In deze aflevering onderzoekt VPRO Tegenlicht hoe we eenzaamheid tegen kunnen gaan. Onder meer filosoof en psychiater Damiaan Denys reflecteert op onze eenzaamheid en de invloed van het coronavirus op onze mentale gezondheid.

Ieder mens is per definitie eenzaam doordat we opgesloten zitten in ons eigen bewustzijn, zegt hij. ‘We kunnen als mens niet volledig toenadering zoeken tot de ander. Ik begrijp nooit helemaal wat de ander mij vertelt en andersom ben ik niet in staat mijn eigen zielsleven in woorden te vatten en te communiceren.’

Student Pablo is een van de mensen die zich eenzaam voelen en hun verhaal doen. Zijn familie woont in Turkije en in Nederland heeft hij geen mensen om zich heen die hij emotioneel volledig vertrouwt. Thuis worstelt hij met de dagelijkse keuzes die hij moet maken. Over alles wat hij doet voelt hij zich slecht, want wat hij ook doet, hij had ook iets anders kunnen doen.

‘Hij is bang de verkeerde keuze te maken omda..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .