In Je zal het maar hebben vertelt de 31-jarige Conchita over de lymfatische malformaties in haar gezicht. Toen zij werd geboren, bleek ze een fout in het lymfevaatsysteem te hebben, waardoor zij vochtophopingen in haar gezicht heeft. Talloze operaties volgden, waardoor het vocht voor een deel verdween. Conchita zou nog wel meer operaties willen krijgen, maar dat kan niet meer. 'Het vocht hoeft niet weg van mij, maar ik zou willen dat het wat minder wordt', zegt ze.

Conchita vindt het erg dat haar uiterlijk de aandacht trekt. 'Mensen kijken altijd. Dat went nooit', verzucht ze. Ook krijgt ze weleens lelijke opmerkingen naar haar hoofd geslingerd, vertelt een goede vriendin. Zo zei een vrouw een keer hardop: 'Ze is een m..

