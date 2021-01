Dieter Coppens over Down the road: ‘We starten niet zomaar een nieuwe reeks. We moeten iets te vertellen hebben’

Dieter Coppens (43) is al vier seizoenen het gezicht van het Vlaamse programma Down the road. Hierin gaat de tv-maker met zes jongvolwassenen met het syndroom van Down op reis. Een gesprek met de reisleider: ‘Hopelijk hebben we een drempel weg kunnen nemen.’

Amersfoort

Eind december was het vierde seizoen van Down the road te zien op NPO 3. Een programma dat vanuit België is over komen waaien. In het laatst uitgezonden seizoen nam Coppens de zes metgezellen uit de eerste serie opnieuw mee op reis, naar het koude Finse Lapland. Dat was voor de 43-jarige reisbegeleider een heel nieuwe ervaring. ‘Normaal ga ik op reis met een groep die elkaar niet kent. Dat is telkens weer spannend, een zoektocht. Niet alleen voor de deelnemers, maar zeker ook voor mij.’

Waar Coppens in eerdere seizoenen met een gezonde dosis spanning op pad ging, was dit laatste seizoen meer ontspannen. ‘De deelnemers van het eerste seizoen zijn hechte vrienden van elkaar geworden, ze gaan zelfs samen met elkaar en hun ouders op..

