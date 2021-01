Lassche journalist van 2020

Den Haag

Dat is een verzameling amateurfilmpjes van Nederlanders die de coronacrisis bestrijden. Artsen, verpleegkundigen, schoonmakers en leraren filmden hun dagelijkse werkzaamheden en Lassche monteerde de videodagboeken tot een dagelijks verslag van een kwartier, dat laat op de avond op NPO 1 werd uitgezonden door BNNVARA. Er waren 53 afleveringen te zien. Ook maakte hij een compilatie, Frontberichten - De Special. Lassche bedacht het format kort na het uitbreken van de corona-epidemie. Via de (sociale) media riep hij mensen op hem filmpjes te sturen van hun dagelijks werk in tijden van corona. ‘Geen gezagsdragers, geen instanties, alleen de rauwe verhalen van het front', zei hij daar zelf over tegen de Stentor.

zorgwerkers

‘De prijs is voor hem, en daarmee impliciet ook voor de zorgmedewerkers die hun vlogs instuurden', staat in het juryrapport. 'Frontberichten is een op-en-top journalistiek programma dat in crisistijd van een groot nadeel - de journalist kon er niet bij zijn - een voordeel wist te maken.’

De documentairemaker werd donderdagmiddag gehuldigd in de Centrale Bibliotheek Den Haag. Lassche noemde het een eer dat hij is onderscheiden en zei de prijs te zien als ‘de mooiste erkenning. In dit programma komt veel samen waar ik al jaren documentaires over maak.’ Hij bedankte zijn team, maar vooral ook degenen die een vlog instuurden. De Journalist van het Jaar wordt sinds 2006 gekozen door een jury van het mediavakblad Villamedia. <