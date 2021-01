Drugs en mantelzorgen

Regelmatig zorgtaken uitvoeren voor iemand die dicht bij je staat, is aan de ene kant een mooie en eervolle taak. Anderzijds is het soms zwaar, daarover lees je genoeg in de media. Maar hoe is het om mantelzorger te zijn op jonge leeftijd? Om intensieve zorgtaken uit te voeren en tegelijkertijd jong te zijn en de dingen te doen die bij je leeftijd passen? Dat wordt op een treffende manier in beeld gebracht in de film Neontetra.