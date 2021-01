Viral: Kun je voor het slapengaan drie fijne of mooie dingen van de dag benoemen?

Young happy family enjoying in their lunch time at dining table. (beeld istock)

Hoe houd je het gesprek overdag een beetje positief? En hoe zorg je ervoor dat je niet alleen met zorg en frustratie ’s avonds het licht uit doet? Als je je de hele dag als een nieuwsjunkie gedraagt, kan dat danig zijn invloed hebben op je gemoed. Je kunt alle talkshows tegelijk proberen te volgen om jezelf te laten bijpraten over de dingen die je elders ook al talloze keren voorbij hebt zien komen.

Dokter Bertho Nieboer is gynaecoloog, twitterend onder @DokterBertho, en heeft een nieuw ritueel bedacht om de dag wat positiever te eindigen. ‘Sinds een aantal weken vraag ik aan mijn kinderen voor het slapengaan of ze drie fijne of mooie dingen van de afgelopen dag kunnen noemen. Ze hoeven daar nooit lang over na te denken en het helpt me ze..

