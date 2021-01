Houd de avondklok vol

De meest populaire manier om toch iets van de buitenwereld mee te krijgen tijdens de avondklok, is het kijken naar webcams. Volgens Google wordt er tien keer zoveel gezocht naar 'webcam' en ook website Webcam.nl heeft tien keer zoveel kijkers, zo meldt Nu.nl. Mensen lijken te willen zien of anderen zich wel aan de regels houden.

Inmiddels zijn de webcams ook een manier om de verschillende rellen in het land vanaf een veilige afstand te kunnen bekijken. Al kiezen verschillende steden ervoor om de webcams uit te schakelen zodra het uit de hand loopt. Dat was maandagavond ook het geval. Toch had men in Groningen wat anders aan het hoofd. Daar sneeuwde het namelijk. Via de webcams of vanuit ramen keken mensen thuis mee.

Zo is in een vi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .