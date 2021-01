Vanavond op televisie: Spreekt kunst voor zich?

Na afleveringen over filmmakers Paul Verhoeven en Quentin Tarantino staat het vizier vanavond gericht op Stanley Kubrick. Gulliver had afgelopen jaar aandacht voor zijn zwanenzang Eyes Wide Shut (28 augustus) en het veertigjarig jubileum van zijn horrorfilm The Shining (30 oktober). Uit zijn werk blijkt een duidelijk mens- en maatschappijbeeld. Hoewel negatief, is de belezen artiest niet pessimistisch, vanwege zijn aandacht voor het besef dat de gebroken natuur van de mens hunkert naar verlossing.

Uiteindelijk is Kubrick hooguit een half uur zelf aan het woord. Niet lang, maar naar zijn standaard is dat uitgebreid. Kubrick heeft niet alleen aandacht voor zijn werkwijze en de technische aspecten van het filmen, maar ook voor zijn keuz..

