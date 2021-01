Creatief muizenhuis van kinderen (11 en 9) vrolijkt volwassenen op Twitter op

De kinderen van Marcel Steeman zijn tijdens de eerste lockdown aan het bouwen geslagen en niet meer gestopt. In huize Steeman staat dankzij hun inzet en creativiteit nu een indrukwekkend muizenhuis. Een aaneenrijging van dozen, waarvan de binnenkant van elke doos omgetoverd is tot een gedetailleerde kamer voor een muis. Of een museum. Of een bakker. Vader Marcel Steeman besloot op Twitter (@msteeman) anderen te laten meegenieten van hun creatie. 'Nooit af, maar wel tijd voor een rondleiding...'.

Zo'n dertig betegelde, behangen en ingerichte kamers zijn op de eerste foto die pa deelde te zien. Een hoog en kleurrijk geheel, in de vrolijke sfeer van jeu..

