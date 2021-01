Vanavond op televisie: de nieuwe generatie creëert een eigen oase in Egypte

Tien jaar geleden eiste een grote groep Egyptenaren op het Tahrirplein in Caïro democratie en vrijheid. De protesten waren revolutionair en leidden tot het aftreden van Moebarak, die dertig jaar president van Egypte was geweest. Maar hoe staat het land er tien jaar later voor? Hebben de demonstranten het leven gekregen waar ze van droomden?

De Vlaamse arabist Ruth Vandewalle (1987) woont al tien jaar in Egypte en werkt als correspondent, producer en researcher. Ze wil niet meer weg uit het land en heeft er ook diverse vrienden gemaakt. Als westerlingen haar vragen stellen over Egypte, gaat het altijd over de onvrijheid waarin Egyptenaren zouden leven en de dictatuur die Egypte zou zijn, concludeert Vandewalle. Voor haar documentaire #thisisegypt2, tien jaar na Tahrir interviewt ze haar vrienden over hun leven en vraagt ze hen of zij het leven kunnen leiden dat ze voor ogen hebben.

Zo spreekt ze haar generatiegenoot Amna, die een in Egypte ongewone carrière heeft gekozen: ze is roeier. Hoewel ze nationaal kampioen is, krijgt ze geen salaris. Mannen krijgen dat wel. Toch gaat ..

