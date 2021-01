‘Lees een boek en volg Wiki’

‘De aanstekelijke energie van “mister feelgood'' Rob Kemps is een zegen in de duffe coronatijd’, schrijft twitteraar Elsschot. De tweet is exemplarisch voor de grote golf van lof aan Snollebollekes-zanger Kemps, die vrijdagavond tot winnaar van tv-programma De Slimste Mens gekroond werd. In een spannende finale troefde hij – tot zijn eigen verbazing – cabaretier Andries Tunru af. Vooral de speech na zijn winst maakt de tongen los. ‘Zo zie je maar dat je ook met lts-zwakstroom of een middelmatige horeca-opleiding iets kunt bereiken. Als je een boek leest of Wikipedia een beetje volgt, in plaats van appjes gebruikt waar je geen reet aan hebt, kun je best ver komen. Proost.’

