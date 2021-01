Vanavond op televisie: Bewijzen hoe je ziek werd, het valt niet mee

Pointer doet onderzoek naar beroepsziekten. In deze aflevering staat werkgerelateerd astma centraal: werknemers zijn jarenlang blootgesteld aan bepaalde stoffen en hebben vervolgens klachten. Maar een bewijs voor een verband tussen die twee is moeilijk aan te tonen en wordt dan door veel werkgevers ontkend.

Verschillende gedupeerden doen hun verhaal. Een van hen is Jaco van Heijst. Jarenlang was hij hovenier voor de gemeente. Met een hogedrukspuit reinigde hij jaarlijks grafstenen, waarbij hij zelf in de nevel van het gebruikte middel biomos stond. ‘Een bescherming was niet nodig.’ Nu heeft hij de ziekte COPD en nog maar dertig procent van zijn longcapaciteit over.

De longarts die hem behandelt, Jos Rooijakkers, geeft aan dat het middel bi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .