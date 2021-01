Als je een brus bent

‘Nou dit was het dan. Het is tijd, we moeten gaan’, zingt Fien samen met haar klasgenoten tijdens hun eindmusical in groep acht. Deze jeugd-dramaserie volgt tiener Fien tijdens haar eerste periode op de middelbare school.

Fien, gespeeld door Sharai Troostwijk, heeft een broer die verstandelijk gehandicapt is en dat is voor haar niet altijd makkelijk. Zo blijft broer Luuk een scheetkussen op haar stoel leggen terwijl Fien hard haar best doet haar schoolwerk te maken. En als ze bij de viskraam staat te kletsen met haar opa gaat ineens alle aandacht van omstanders naar haar broer. 'Wat een sukkel, wat een gast ook', zegt een groepje jongens terwijl ze naar hem kijken.

Op haar eerste schooldag neemt Fien tijdens het voorstelrondje in haar klas een besluit: ze doet alsof ze enig kind is. ‘Ik heb geen broers of zussen’, zegt ze. Vanaf nu moet ze haar leven thuis geheim houden voor haar klasgenoten, want zij hoeven toch niet van het bestaan va..

