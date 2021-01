Klanken uit het verleden

In Onze straat worden zes op zichzelf staande korte films aan elkaar verbonden door één gezamenlijk thema: de hoofdpersonen uit elke aflevering wonen in dezelfde straat. Van conservatoriumstudent tot apotheker-in-opleiding en van volkszanger tot museumbeveiliger: allemaal krijgen ze een plekje in een gezamenlijke leefomgeving.

In de aflevering die vanavond wordt uitgezonden, genaamd Echo, gaat het om Indra (Selin Akkulak). Zij is de apotheker-in-opleiding. Een baan die niet alleen vraagt om kennis van medicijnen, maar ook om sociale vaardigheden. Wat te doen als een klant niet zijn vertrouwde pillen mee naar huis krijgt en agressief wordt?

Wat echter nog veel lastiger voor Indra is dan deze uitdagingen in het heden, is de pijn uit het verleden. Al op jongere leeftijd verloor ze haar oudere broer Milan. Nog steeds mist ze hem. Ze kan er alleen geen woorden aan geven. Als haar moeder, terwijl ze taart eten en koffiedrinken in een cafeetje, haar vraagt of ze wat wil zeggen op een herdenkingsmoment houdt Indra de boot af. De jaren zijn verstreken, maar de pijn is n..

