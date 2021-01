Wat mooi is voor de regio, verdient ook landelijke aandacht. Daarom biedt Omroep MAX in Noord-Zuid-Oost-West iedere werkdag de beste programma's uit het aanbod van de regionale omroepen, zoals Omroep Gelderland, RTV Utrecht, Omroep Zeeland, RTV Drenthe, RTV Oost en L1.

Op 14 januari stond het eerste deel van de docu Bouwen aan het Paradijs op het programma. L1 volgde vier jaar lang een groep idealisten uit het Noord-Limburgse Melderso in de gemeente Venray. Vanavond volgt het tweede deel dat ook afzonderlijk te volgen is.

Die idealisten, verenigd in de stichting Phiem, willen geheel duurzaam en zelfvoorzienend leven op één hectare grond. Op zich is dit terug-naar-de-natuur-ideaal geen nieuw concept. Eind negentiende eeuw, toen de industrialisatie nog niet zo ver gevorderd was, waren er al communes van socialisten die zich afzonderden van de maatschappij om het 'anders' aan te pakken, opnieuw te beginnen. Bekend is de kolonie Walden bij Bussum waarin de later bekeerde schrijver Fred..

