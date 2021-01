De Sobibor-documentaire van Jules Schelvis is alsnog voltooid

Vijf jaar na zijn overlijden is een hartenwens van Jules Schelvis gerealiseerd. De documentaire met getuigenissen van ex-medegevangenen in Sobibor, is klaar en wordt uitgezonden bij de EO.

Hilversum

Sobibor was een van de nazi-Duitse vernietigingskampen in Polen. Per goederentrein werden ruim 170.000 mensen naar het kamp gedeporteerd. In totaal zouden 365 personen het kamp overleven en 57 de oorlog. De laatste overlevende gevangene van Sobibór, Semion Rosenfeld overleed in 2019 op 96-jarige leeftijd. In 1987 werd een Amerikaanse en in 2018 een Russische speelfilm gemaakt over de opstand van 14 oktober 1943, toen een verzetsgroep onder leiding van Leon Feldhendler en Alexander (‘Sasja’) Petsjerski, leden van het Sonderkommando, zeker tien bewakers doodden (twee Duitse SS’ers en acht ‘trawniki’, Oost-Europese opzichters) en driehonderd mensen ontsnapten. Sobibor werd na de opstand gesloten en gesloopt. ‘Voor de nazi..

