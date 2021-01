Vanavond op televisie: De laatste getuigen

Meer dan over de dekolonisatie van Indonesië gaat de driedelige documentaire Revolutie in Indonesië over het veldwerk voor het nieuwste boek van David Van Reybrouck. Vanavond het eerste deel, over de Japanse jaren.

In december verscheen van de Vlaamse schrijver en historicus David Van Reybrouck Revolusi (656 pagina’s), over de dekolonisatie van Indonesië. Eerder schreef hij onder meer een boek over de geschiedenis van Congo (680 pagina’s), dat meer dan tien prijzen won en waarvan meer dan 500.000 exemplaren werden verkocht.

De totstandkoming van Congo: een geschiedenis is destijds niet gefilmd, wat eigenlijk niet meer dan gebruikelijk is bij boeken, maar Van Reybrouck vindt dat nu een gemiste kans, en daarom liet hij zich tijdens zijn veldwerk voor Revolusi volgen door regisseurs Djoeke Veeninga en Marlou van den Berge. Vanavond is op NPO 2 de eerste aflevering van hun drieluik Revolutie in Indonesië te zien.

Documentaires over schrijvers zijn er gen..

