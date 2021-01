Echtscheidingsleed

Wat is een scheiding? Is dat een kleine rimpeling in de tijd, een gebeurtenis zonder al te veel impact, waarna het normale leven weer zijn doorgang kan vinden? Of is het meer dan dat? Daarover gaat de boeiende documentaire Farewell Paradise van regisseur Sonja Wyss.

De regisseur was de jongste dochter uit een gezin met vier meisjes. Zij woonde eerst op de Bahama's. Het leven was idyllisch op het warme eiland. Alles veranderde toen ze samen met twee zussen op het vliegveld naar Zwitserland werd gezet. Vader bleef achter, moeder wachtte met de vierde zus in New York of hij hen toch nog achterna zou reizen. De oudste zus was zo’n twaalf jaar oud, Sonja als jongste ergens tussen de drie en de vier. Terugkijkend hebben ze geen idee hoe de mensen in het vliegtuig naar hen gekeken hebben. Drie kinderen, reizend zonder volwassen begeleiding, op weg naar het koude Zwitserland. Het contrast met waar ze vandaan kwamen, kon niet groter zijn.

Het ontrafelen van die overgang, en de jaren die daarop volgd..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .