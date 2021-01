Geloof als politieke troef

‘Een Amerikaans president kan het niet zonder God. Want als je niet christelijk bent en je hoort niet bij dat grote christelijke verhaal, dan hoor je niet bij het grote Amerikaanse verhaal.’ Journalist Robin de Wever legt in deze aflevering van Kruispunt goed uit hoe het werkt in de VS: een Amerikaans president moet God bij zijn werk betrekken.

Vrijwel alle Amerikaanse presidenten in het verleden waren christelijk. Zelfs Donald Trump loog dat hij trouw naar de kerk ging en zei dat niemand meer van de Bijbel houdt dan hijzelf. Volgens De Wever is het in Amerika bijna verdacht als je als president niet christelijk bent. Dat heeft volgens hem te maken met de denkwijze van Amerikanen. ‘Het Amerikaanse verhaal is dat het land drijft op wat ze samen uit de klei getrokken hebben, met de hulp van God. Hoe heidens je levenswandel ook is, je bent onderdeel van dat grote verhaal. God is er gewoon. En dat betekende de afgelopen decennia dat wie president wilde worden wel christelijk móést zijn.’

Straks is Biden de tweede katholieke president van Amerika. Volgens de..

