Van den Brink op z'n best

Na de bestorming van het Capitool vorige week, stond deze week ook volop in het teken van de Verenigde Staten en, specifieker, Donald Trump. Geen beter moment voor de EO om te komen met twee nieuwe afleveringen van God, Jesus, Trump!

Tijs van den Brink duikt in aflevering 2 weer de oliestaat Texas in, waar buiten de steden massaal voor Trump werd gestemd. Hoe ging het daar in verkiezingstijd afgelopen november rond thema's als economie en Black Lives Matter?

In de eerste aflevering zoekt hij opnieuw contact met de mensen op het platteland van Holland, Michigan, de 'Veluwe van Amerika', die hij in zijn eerste serie bezocht. Daar waren de hete hangijzers in verkiezingstijd vooral abortus en wapenbezit. Degenen die hij sprak toen ..

