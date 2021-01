Viral: NikkieTutorials geeft in inkijkje in haar leven en vertelt open over het verlies van haar broertje

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: NikkieTutorials vertelt open over het verlies van haar broertje en hoe ze vluchtte in werk.

In een vierdelige documentaireserie geeft Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, een inkijkje in haar leven. Ze vertelt open over de druk van online presteren en relevant blijven, hoe ze vroeger werd gepest en haar onzekerheid tijdens een fotoshoot. De serie is gemaakt door documentairemaker Linda Hakeboom, een goede vriendin van Nikkie. Die vriendschap werkte in hun voordeel, vertelde Hakeboom eerder aan RTL. ‘We waren al zo gewend om om elkaar heen te hangen, dat we dat hele stuk van vertrouwen winnen konden overslaan en meteen de diepte in zijn gegaan.’

In de aflevering van deze week vertelt Nikkie over het verlies van haar broertje Mikai. In 2018 overleed hij aan kanker. ‘Ik herinner me dat toen hij overleed, ik de situati..

