Tragedische val van atleet

De Zuid-Afrikaanse paralympische en olympische atleet Oscar Pistorius, ook wel bekend als ‘blade runner’ vanwege zijn beenprotheses, mocht in 2012 deelnemen aan de 400 meter op de reguliere Olympische Spelen in Londen. Een jaar later werd hij beschuldigd van de moord op zijn vriendin Reeva Steenkamp. De serie The life and trials of Oscar Pistorius werpt een fascinerend licht op de successen en de tragedie van de Zuid-Afrikaan.