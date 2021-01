Het veilige dorp

In het refrein klinken dan de woorden: ‘Ik was een kind en wist niet beter, dan dat dat nooit voorbij zou gaan.’ Precies die weemoed treft het programma, gepresenteerd door acteur Huub Stapel en schrijver Wim Daniëls, uitstekend. Met een kleine kanttekening: ja, er gaan inderdaad zaken voorbij, maar tegelijkertijd lijkt het dorp ook in de 21e eeuw zijn charme te behouden.

In deze eerste aflevering reizen Stapel en Daniëls (op zijn gelijknamige boek is de serie gebaseerd) naar verschillende plaatsen. Allereerst is dat Daniëls’ geboorteplek Aarle-Rixtel, in Noord-Brabant. Gewapend met foto’s van toen en vooral een arsenaal aan herinneringen slenteren de heren door de straten waar sporen van het verlede..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .