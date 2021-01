Oproep tot eenheid van Arnold Schwarzenegger binnen een dag 30 miljoen keer bekeken

Op zondagochtend, vier dagen nadat het Amerikaanse Capitool gewelddadig bestormd werd, reageerde Arnold Schwarzenegger op Twitter met een filmpje van ruim zeven minuten. De speech werd op zijn Twitterpagina (@schwarzenegger) gedeeld en binnen een dag 30 miljoen keer bekeken. De acteur en voormalig gouverneur van Californië vervlocht in de speech zijn eigen ervaringen uit Oostenrijk met de recente gebeurtenissen in de Verenigde Staten.

Hij is twee jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog geboren 'in de ruïnes van een land dat leed onder het verlies van diens democratie'. Hij zag volwassenen worstelen met hun eigen ervaringen en daden in de oorlog. Zijn vader was één van de vele getraumatiseerde vaders die regelmatig dronken thuiskwamen..

