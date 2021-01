Schuldhulp voor zzp'ers

Ben je ondernemer en kom je in de schulden? Dan is het afhankelijk van je gemeente of je geholpen wordt. Meestal niet, zo blijkt uit deze uitzending van Pointer.

Taxichauffeurs zitten thuis op de bank, muzikanten kunnen niet meer optreden. Zomaar een paar voorbeelden van zzp’ers of kleine ondernemers die hun inkomen in coronatijd sterk terug zien lopen. In deze uitzending van Pointer komen ze aan het woord. Ze hebben een Tozo-uitkering gekregen, op bijstandsniveau, maar kunnen daarvan lang niet rondkomen. Zeker omdat ze ook hoge vaste lasten hebben.

Hierdoor is de verwachting dat er zeker zzp’ers door corona in de schuldhulpverlening terecht gaan komen. Maar kun je ondernemer blijven en je schuld aflossen? Daarvoor is goede hulp nodig, want de regelgeving is ingewikkeld. Uit onderzoek van dit programma blijkt dat de schuldhulpverlening aan ondernemers niet op orde is in twee derde van ..

