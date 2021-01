Opeens kleuren zien

De Amerikaan McKinley Erves wist niet wat hij miste. Sinds zijn geboorte was hij kleurenblind en daar was hij aan gewend geraakt. Tot zijn vrienden hem op zijn 22e verjaardag verrassen met een bril waardoor hij kleuren kan zien. Zodra Erves de bril op doet, verandert de wereld compleet voor hem. Zijn mond valt open van verbazing als hij om zich heen kijkt en een rode auto ziet. De groene heg voor het huis brengt hem alleen maar verder in vervoering. Erves barst in lachen uit als hij een uit de boom gevallen blaadje van dichtbij bekijkt. ‘Dit is zo gek’, roept hij een paar keer over de oprit.

'Ik had er geen woorden voor', vertelt Erves achteraf aan de TODAY Show van de Amerikaanse zender NBC.

