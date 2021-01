Chinese expansie in Kenia

Een Chinese trein met een Chinese machinist over een door Chinezen aangelegd spoor, dwars door Kenia, door allerlei safariparken naar de hoofdstad Nairobi. Het klinkt een beetje gek, maar het is het symbool van de Chinese invloed in het Afrikaanse land. Ruben Terlou, bekend van zijn eerdere series over China, neemt nu de Chinese expansie wereldwijd onder de loep in De wereld van de Chinezen.

China speelt wereldwijd een steeds grotere rol. Onder president Xi Jinping wordt fors geïnvesteerd in buitenlandse projecten en bedrijvige Chinezen vestigen zich in groten getale in het buitenland. Mede onder invloed van de gedachte dat je als Chinees wat terug hoort te doen voor je land. In deze nieuwe reisserie zoekt documentairemaker en China-expert Ruben Terlou hen op. Wie zijn ze, wat willen ze bereiken en wat voor impact heeft hun aanwezigheid op de lokale bevolking? In de eerste aflevering reist Ruben door Kenia.

De opmars van China in Afrika is groot. In de haven van Mombasa komt de Nieuwe Zijderoute van China aan land. Ruben Terlou reist in die al genoemde Chinese trein dwars door Kenia. Hier woont hij onder meer de Chinees ..

