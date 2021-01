Zondagavond op televisie: Een dwingende mal

Waarschijnlijk is presentatrice Chazia Mourali voor het grote publiek vooral bekend van het spelprogramma De Zwakste Schakel. Daarin diende ze als ijskoude presentatrice de deelnemers cynisch van repliek. In Chazia en Puccini komt een warmere kant van Mourali naar voren.

Waar ze als spelleider waarschijnlijk vooral een rol speelde, mag ze in dit nieuwe programma veel dichter bij haar eigen gevoel komen. Het is volkomen duidelijk dat haar hart sneller gaat kloppen van opera. En dan met name zoals die geschreven werd door de componist Giacomo Puccini, die eind negentiende, begin twintigste eeuw leefde in Italië.

Het programma steekt sterk in bij de vermeende vrouwonvriendelijkheid van de componist. Na de eerste aflevering die ‘Vrouwenverslinder, vrouwenhater’ was getiteld, gaat Mourali nu dieper in op Puccini’s opera ‘Tosca’. Kunnen we daar, zo’n honderd jaar later en volop bewust van de #MeToo-discussie, nog wel van genieten? Het verhaal gaat immers over marteling, een vrouw die wordt gedwongen dit aan te ..

