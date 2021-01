Viral: Uitspraken over Trump van vier jaar geleden in talkshow Jinek

De rellen in Washington leken wel het enige waar het internet het donderdag over kon hebben. Mensen delen massaal hun afkeer en vergelijken de rellen met de Black Lives Matter-demonstraties in juni 2020. Als de Trump-aanhangers niet wit waren geweest, was het heel anders afgelopen, stellen velen. Bij een video waarin te zien is hoe de indringers het Capitool rustig mogen verlaten, uiten veel mensen hun verontwaardiging. ‘“Laat me die deur voor je open houden en bedankt voor je bezoek aan het Capitool, vergeet je vlaggen en souvenirs niet. Heb een geweldige middag”', schrijft filmmaker Casey Neistat.



